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«Алина, я люблю тебя». Фанаты Загитовой устроили флешмоб в поддержку фигуристки

«Алина, я люблю тебя». Фанаты Загитовой устроили флешмоб в поддержку фигуристки
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала шестой результат в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия. После неудачного выступления россиянки в произвольной программе её поклонники решили организовать флешмоб в поддержку спортсменки.

«Ребята из «твиттера» устроили флешмоб #АЛИНАЯЛЮБЛЮТЕБЯ на разных языках. Алина, ты не представляешь, как мы сильно тебя любим. Мы всегда всей душой и сердцем с тобой», — отмечается на странице фан-клуба фигуристки.

Фото доступно на странице «Команда Загитовой» в «Инстаграме».

Победительницей финала Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд. Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. Её итоговый результат составил 247,59 балла.

Видео неудачного проката Загитовой. Произвольная программа на финале Гран-при
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