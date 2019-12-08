«Алина, я люблю тебя». Фанаты Загитовой устроили флешмоб в поддержку фигуристки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала шестой результат в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия. После неудачного выступления россиянки в произвольной программе её поклонники решили организовать флешмоб в поддержку спортсменки.

«Ребята из «твиттера» устроили флешмоб #АЛИНАЯЛЮБЛЮТЕБЯ на разных языках. Алина, ты не представляешь, как мы сильно тебя любим. Мы всегда всей душой и сердцем с тобой», — отмечается на странице фан-клуба фигуристки.

Фото доступно на странице «Команда Загитовой» в «Инстаграме».



Победительницей финала Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд. Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. Её итоговый результат составил 247,59 балла.