Бухлицкий: квалификация арбитров на ЧМ по пляжному футболу была довольно низкая

Тренер вратарей сборной России по пляжному футболу, двукратный чемпион мира Андрей Бухлицкий рассказал о слабом уровне судейства на чемпионате мира в Парагвае, причинах поражения от Италии в полуфинале и невероятной поддержке болельщиков в Латинской Америке.

«Конечно, всегда хочется большего, но в целом, если учесть все обстоятельства, такие как погода, судейство и прочие, бронза — это достойный результат для нас. Можно сказать, выполнили задачу-минимум.

Если говорить про уровень судейства, то не только мы на него жаловались. Не люблю говорить на эту тему, но здесь очевидно, что квалификация арбитров была довольно низкая. Это объяснимо. Ведь если европейские судьи обслуживают множество матчей в течение календарного года, то представители других континентов — по три-четыре игры за целый сезон, а потом приезжают на ЧМ… Уровень судей не дотягивал до уровня игроков. Это большая недоработка организаторов, но оговорюсь, если ты хочешь быть чемпионом, то не должен обращать внимание даже на такие вещи.

С Италией был очень тяжёлый матч, мы вели в счёте, были близки к победе в овертайме, но итальянцы оказались более удачливыми. Плюс мы не согласны с пенальти, с которого нам забили решающий гол и с удалением Артура Папоротного. Это сыграло большую роль, опять же — вопрос к судьям. Плюс сказался психологический фактор. Только мы забивали и уже в следующей атаке сразу получали ответный гол. Так было несколько раз.

Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам. Даже несмотря на то, что мы не смогли стать чемпионами мира, много людей написали теплые отзывы о нашей игре. К тому же множество россиян специально приехали в Парагвай, чтобы нас поддержать. Плюс в этой стране есть русская община, эти люди тоже ходили на наши игры, болели, переживали за сборную. У нас была такая невероятная поддержка, что порой казалось, будто мы играем у себя дома. Низкий поклон за это всем нашим фанатам", — цитируют Бухлицкого «Известия».