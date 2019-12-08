Елистратов дисквалифицирован за столкновение на этапе КМ по шорт-треку в Шанхае

Россиянин Семён Елистратов дисквалифицирован в финальном забеге на 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае (Китай). Он финишировал третьим, но столкнулся с корейцем Пак Чжи Воном, после чего был наказан. Последнему в итоге присвоили бронзовую медаль.

Победу одержал представитель Китая Хань Тяньи. Серебро завоевал Шаоанга Лю из Венгрии.

На этапе Кубка мира в Шанхае российские шорт-трекисты Эмина Малагич, Софья Просвирнова, Елистратов и Виктор Ан завоевали серебро в смешанной эстафете на дистанции 2000 м.

Время сборной России составило 2 минуты 40,208 секунды. Золото — у спортсменов из Нидерландов (2.40,196). Сборные Канады и США были дисквалифицированы. В забеге участвовали четыре национальные команды.