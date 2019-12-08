Российские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, Норвегия, завершилась эстафетная гонка у женщин.
Победу одержали представительницы первой команды Норвегии — Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг, Хейди Венг. Они преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 22,4 секунды.
Серебряные награды завоевала первая команда США (+48.9). Третьими стали представительницы Швеции (+1:19.7).
Российские первая (+2:25.5) и вторая (+2:26.3) команды заняли шестое и седьмое место соответственно.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Второй этап. Женщины. Эстафета
1. Норвегия 1 (Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг, Хейди Венг) – 1:02:22.4
2. США 1 (Софи Колдуэлл, Сэйди Бьорнсен, Роси Бреннен, Джессика Диггинс) — +48.9
3. Швеция (Эмма Рибом, Элина Рённлунд, Шарлотт Калла, Моа Лундгрен) — +1:19.7
4. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Анне Кюллёнен, Криста Пярмякоски) — +1:32.5…
6. Россия 1 (Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко) — +2:25.5
7. Россия 2 (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Диана Головань) — +2:26.3.
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