Российские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, Норвегия, завершилась эстафетная гонка у женщин.

Победу одержали представительницы первой команды Норвегии — Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг, Хейди Венг. Они преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 22,4 секунды.

Серебряные награды завоевала первая команда США (+48.9). Третьими стали представительницы Швеции (+1:19.7).

Российские первая (+2:25.5) и вторая (+2:26.3) команды заняли шестое и седьмое место соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия

Второй этап. Женщины. Эстафета



1. Норвегия 1 (Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг, Хейди Венг) – 1:02:22.4

2. США 1 (Софи Колдуэлл, Сэйди Бьорнсен, Роси Бреннен, Джессика Диггинс) — +48.9

3. Швеция (Эмма Рибом, Элина Рённлунд, Шарлотт Калла, Моа Лундгрен) — +1:19.7

4. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Анне Кюллёнен, Криста Пярмякоски) — +1:32.5…

6. Россия 1 (Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко) — +2:25.5

7. Россия 2 (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Диана Головань) — +2:26.3.