Плющенко — о российском подиуме в финале Гран-при: уникальные, поздравляю!
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подвёл итоги финала Гран-при, который прошёл в Турине, Италия.
Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу, обновив рекорд мира по сумме двух программ — 247,59 балла. Косторная блестяще исполнила программу с двумя акселями 3,5 оборота, один из которых — в каскаде с тройным тулупом. Анна Щербакова выиграла произвольную программу и в итоге стала второй. Бронзу завоевала ещё одна подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова провалила произвольную программу и оказалась только шестой.
«Уникальные, поздравляю!» — написал Плющенко в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Плющенко в «Инстаграме».
Алёна Косторная спасёт женское фигурное катание. Это понимают даже в Америке
Пока в России ровняют гениальных фигуристок под одну гребёнку, за океаном называют вещи своими именами. Есть Косторная – и все остальные.
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