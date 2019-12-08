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Плющенко — о российском подиуме в финале Гран-при: уникальные, поздравляю!

Плющенко — о российском подиуме в финале Гран-при: уникальные, поздравляю!
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подвёл итоги финала Гран-при, который прошёл в Турине, Италия.

Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу, обновив рекорд мира по сумме двух программ — 247,59 балла. Косторная блестяще исполнила программу с двумя акселями 3,5 оборота, один из которых — в каскаде с тройным тулупом. Анна Щербакова выиграла произвольную программу и в итоге стала второй. Бронзу завоевала ещё одна подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова провалила произвольную программу и оказалась только шестой.

«Уникальные, поздравляю!» — написал Плющенко в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Плющенко в «Инстаграме».

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