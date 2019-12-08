Бутырская: Трусова — вундеркинд
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская поделилась впечатлениями от выступления Александры Трусовой в финале Гран-при в Турине, Италия. 15-летняя спортсменка завоевала бронзу.
«Это началось в прошлом году, а сейчас она уже пытается прыгнуть пять четверных в произвольной программе, а до этого аксель в короткой… Это вундеркинд, и она совершенствуется, пусть у неё и не всё всегда получается. Но по Саше видно, что прыжки — это её стихия. Она их любит, сама балдеет, когда их исполняет. И сегодня многие пытаются вслед за Трусовой исполнять такие же сложные элементы, в том числе и юниорки», — цитирует Бутырскую «RT на русском».
Победу в финале Гран-при с мировым рекордом одержала Алёна Косторная.
Алёна Косторная спасёт женское фигурное катание. Это понимают даже в Америке
Пока в России ровняют гениальных фигуристок под одну гребёнку, за океаном называют вещи своими именами. Есть Косторная – и все остальные.
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