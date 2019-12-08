Российские команды завоевали золото и серебро в мужской лыжной эстафете

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, Норвегия, завершилась эстафетная гонка у мужчин.

Победу одержали представители второй команды России — Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 26 минут 46,8 секунды.

Серебряные награды завоевала первая команда России (+1.3). Третьими стали представители первой команды Норвегии (+8.9).

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия

Второй этап. Мужчины. Эстафета



1. Россия 2 (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) — 1:26:46.8

2. Россия 1 (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — +1.3

3. Норвегия 1(Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Финн Хоген Крог) — +8.9

4. Норвегия 2 (Никлас Дюрхауг, Маттис Стенсхаген, Маттис Стенсхаген, Вебьёрн Туртвейт) — +9.0

5. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Янош Бруггер, Лукас Бёгль, Йонас Доблер) — +9.9

6. Швеция (Бьёрн Сандстрём, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Аксель Экстрём) — + 26.9

7. Финляндия (Пертту Хювяринен, Ийво Нисканен, Лари Лехтонен, Маркус Вуорела) — +1:03.2.