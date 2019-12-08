Российские команды завоевали золото и серебро в мужской лыжной эстафете

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, Норвегия, завершилась эстафетная гонка у мужчин.
Победу одержали представители второй команды России — Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 26 минут 46,8 секунды.
Серебряные награды завоевала первая команда России (+1.3). Третьими стали представители первой команды Норвегии (+8.9).
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Второй этап. Мужчины. Эстафета
1. Россия 2 (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) — 1:26:46.8
2. Россия 1 (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — +1.3
3. Норвегия 1(Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Финн Хоген Крог) — +8.9
4. Норвегия 2 (Никлас Дюрхауг, Маттис Стенсхаген, Маттис Стенсхаген, Вебьёрн Туртвейт) — +9.0
5. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Янош Бруггер, Лукас Бёгль, Йонас Доблер) — +9.9
6. Швеция (Бьёрн Сандстрём, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Аксель Экстрём) — + 26.9
7. Финляндия (Пертту Хювяринен, Ийво Нисканен, Лари Лехтонен, Маркус Вуорела) — +1:03.2.
- 8 декабря 2019
-
16:00
-
15:37
-
15:17
-
15:07
-
14:52
-
14:31
-
14:09
-
14:08
-
13:28
-
13:21
-
12:54
-
12:52
-
12:31
-
11:48
-
11:48
-
11:27
-
11:19
-
11:00
-
10:53
-
10:36
-
10:34
-
10:18
-
10:15
-
09:49
-
09:46
-
09:27
-
09:13
-
09:09
-
00:41
-
00:23
-
00:18
- 7 декабря 2019
-
23:56
-
23:47
-
23:30
-
23:18