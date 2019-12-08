Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские команды завоевали золото и серебро в мужской лыжной эстафете

Российские команды завоевали золото и серебро в мужской лыжной эстафете
Другие / Лыжный спорт 0

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, Норвегия, завершилась эстафетная гонка у мужчин.

Победу одержали представители второй команды России — Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 26 минут 46,8 секунды.

Серебряные награды завоевала первая команда России (+1.3). Третьими стали представители первой команды Норвегии (+8.9).

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Второй этап. Мужчины. Эстафета

1. Россия 2 (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) — 1:26:46.8
2. Россия 1 (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — +1.3
3. Норвегия 1(Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Финн Хоген Крог) — +8.9
4. Норвегия 2 (Никлас Дюрхауг, Маттис Стенсхаген, Маттис Стенсхаген, Вебьёрн Туртвейт) — +9.0
5. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Янош Бруггер, Лукас Бёгль, Йонас Доблер) — +9.9
6. Швеция (Бьёрн Сандстрём, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Аксель Экстрём) — + 26.9
7. Финляндия (Пертту Хювяринен, Ийво Нисканен, Лари Лехтонен, Маркус Вуорела) — +1:03.2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
08 декабря 2019, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Россия
1:26:46.8
2
Россия
+1.3
3
Норвегия
+8.9
Российские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019