Норвежец Холунд рассказал, почему видит Большунова воплощением русского медведя
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, занявший второе место в скиатлоне на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере и в составе первой национальной команды — бронзу в эстафете, рассказал, почему считает россиянина Александра Большунова настоящим воплощением русского медведя.
«Второе место в скиатлоне — одно из самых больших моих достижений. Ранний рывок был рискованным, сил хватило до финиша, но русский оказался сильнее.
Напугал ли меня Большунов? Он такой товарищ, что может напугать многих. Александр — воплощение русского медведя: большой, сильный и безумно хороший лыжник», — приводит слова Холунда TV2.
Напомним, Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе в Лиллехаммере и не выступал в эстафете.
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