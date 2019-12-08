Норвежец Холунд рассказал, почему видит Большунова воплощением русского медведя

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, занявший второе место в скиатлоне на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере и в составе первой национальной команды — бронзу в эстафете, рассказал, почему считает россиянина Александра Большунова настоящим воплощением русского медведя.



«Второе место в скиатлоне — одно из самых больших моих достижений. Ранний рывок был рискованным, сил хватило до финиша, но русский оказался сильнее.



Напугал ли меня Большунов? Он такой товарищ, что может напугать многих. Александр — воплощение русского медведя: большой, сильный и безумно хороший лыжник», — приводит слова Холунда TV2.

Напомним, Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе в Лиллехаммере и не выступал в эстафете.