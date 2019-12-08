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Бутырская: Туктамышева с Мишиным тоже работают, а не в носу ковыряют

Бутырская: Туктамышева с Мишиным тоже работают, а не в носу ковыряют
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская выразила мнение, что Елизавета Туктамышева навяжет борьбу юным соотечественницам — Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой — на чемпионате России. Соревнования пройдут в Красноярске с 24 по 29 декабря.

«Замечательно, что сложилась такая высокая конкуренция, это большой стимул для спортсменок. Надеюсь, что на стартующем через две недели чемпионате России ещё и Туктамышева покажет свой четверной тулуп, который она делает изумительно. Они с тренером Алексеем Мишиным тоже работают, а не в носу ковыряют. Думаю, Лиза включится в борьбу», — цитирует Бутырскую «RT на русском».

Ранее победу в финале Гран-при в Турине с мировым рекордом одержала 16-летняя Косторная.

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