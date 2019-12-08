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Бородавко: российским лыжникам помогли победить спринтерские качества Устюгова

Бородавко: российским лыжникам помогли победить спринтерские качества Устюгова
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты российских спортсменов в мужской эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, Норвегия.

Победу одержали представители второй команды России — Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 26 минут 46,8 секунды.

Серебряные награды завоевала первая команда России (+1.3). Третьими стали представители первой команды Норвегии (+8.9).

«Названия команд — условные, составы были равными. Сегодня мы одержали двойную победу благодаря двум нашим командам на пьедестале. Погодные условия внесли коррективы, из-за сильного снега никто не смог убежать. Но правильно выбранная тактика и спринтерские качества Устюгова позволили победить на сегодняшнем этапе», — цитирует Бородавко ТАСС.

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