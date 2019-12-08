Российские конькобежки заняли третье место на этапе КМ в гонке преследования

Женская сборная России по конькобежному спорту заняла третье место в командной гонке преследования. Соревнования проходили в рамках третьего этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Нур-Султане (Казахстан).

В состав российский сборной вошли Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова. Россиянки преодолели дистанцию за 3 минуты 4,346 секунды.

Победу одержала сборная Канады (3.00,246). Второе место заняла сборная Нидерландов. Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Нур-Султане завершится сегодня, 8 декабря.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Нур-Султан (Казахстан)

Женщины. Командная гонка преследования

1. Канада — 3.00,246

2. Нидерланды — 3.00,350

3. Россия — 3.40,346.