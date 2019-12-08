Крянин: у нас появилось поколение лыжников, показывающих хороший уровень

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал победу российских лыжников в эстафете 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

В эстафете победили Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов. Серебро выиграла команда в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.

«Это случилось на норвежском этапе Кубка мира, в стране, где очень любят и где очень развиты лыжные виды спорта. Победить там, тем более хозяев, очень престижно. Это говорит о том, что у нас есть хорошая скамейка запасных, тренеры работают, появилось поколение, которое показывает хороший уровень. Надеюсь, так всё и будет продолжаться», — цитирует Крянина РИА «Новости».