Крянин: у нас появилось поколение лыжников, показывающих хороший уровень
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал победу российских лыжников в эстафете 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
В эстафете победили Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов. Серебро выиграла команда в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.
«Это случилось на норвежском этапе Кубка мира, в стране, где очень любят и где очень развиты лыжные виды спорта. Победить там, тем более хозяев, очень престижно. Это говорит о том, что у нас есть хорошая скамейка запасных, тренеры работают, появилось поколение, которое показывает хороший уровень. Надеюсь, так всё и будет продолжаться», — цитирует Крянина РИА «Новости».
Российские команды завоевали золото и серебро в мужской лыжной эстафете
- 8 декабря 2019
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