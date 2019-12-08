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Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапа КМ

Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапа КМ
Другие / Конькобежный спорт 0

Мужская сборная России стала бронзовым призёром в командной гонке на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

Российская команда в составе Данилы Семерикова, Руслана Захарова и Даниила Алдошкина показала результат 3 минуты 48,260 секунды. Победу одержала команда Италии, вторыми стали канадские конькобежцы.
Ранее аналогичный результат в той же дисциплине показали спортсменки сборной России.

Победы на третьем этапе Кубка мира одержали россияне Ангелина Голикова и Виктор Муштаков.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Нагано (Япония) с 13 по 15 декабря.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Третий этап. Нур-Султан, Казахстан
Мужчины. Командная гонка

1. Италия – 3.46,317.
2. Канада – 3.47,650.
3. Россия — 3.48,270.

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