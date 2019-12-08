Легков — о победе лыжников в эстафете на КМ: бежал рядом с ними всем сердцем

Олимпийский чемпион Александр Легков подвёл итог мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Норвегии, которая завершилась двойной победой лыжников сборной России. Первое место заняли Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов, вторыми финишировали Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.
«Я горд и счастлив! Два первых места — наши! Соперники были сильны, но наши ребята смогли победить! Весь забег я бежал рядом с ними — всеми своими мыслями и всем сердцем. Я рад, что комментировал эту эстафетную гонку. Наши лыжники – лучшие! Ну и по традиции песня», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Александра Легкова.
Видео под песню «Ленинграда» «Супер, гуд» стало популярно в сборной России после состоявшейся накануне победы Александра Большунова в скиатлоне.
- 8 декабря 2019
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