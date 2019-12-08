Алекно: клубный чемпионат мира «Зениту» был не нужен

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно считает, что тяжёлый старт на клубном чемпионате мира в Бразилии, куда российский клуб попал по специальному приглашению, сбил команде весь календарь регулярного чемпионата России и Лиги чемпионов. «Зенит» завоевал бронзовые медали турнира.

«Особо мы этот турнир в начале сезона не планировали — свалился как снег на голову, создав определённые сложности. Проделали путь в 32 часа, сменив температуру на 40 градусов жары, сыграли его в четыре команды с непонятным регламентом, так что речь не о медалях. Хотя, наверное, стань мы чемпионами, дал бы другой ответ.

Сейчас я считаю, что «Зениту» этот турнир был не нужен — сбил весь календарь регулярного чемпионата, Лиги чемпионов, наложил громаднейшую нагрузку. Теперь команду ждут серьёзные испытания — не заезжая домой, она летит в Бельгию, затем в Нижний Новгород, а затем в Турцию, и только потом у игроков будет несколько дней, чтобы выдохнуть перед «Финалом четырёх» Кубка России", — приводит слова Алекно ТАСС.

В Бельгии и Турции «Зенит» проведёт матчи Лиги чемпионов, одна из встреч была перенесена из-за участия казанской команды в клубном чемпионате мира.