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Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в США

Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в США
Другие / Прочие виды спорта 0

В Лейк-Плэсиде (США) завершился очередной этап Кубка мира по скелетону. Бронзовую медаль завоевал россиянин Александр Третьяков.

Победителем соревнований стал Аксель Юнгк, представляющий Германию. Второе место занял Мартин Дукурс из Латвии.

Россиянин Никита Трегубов показал 8-й результат. Ещё один российский спортсмен Евгений Рукосуев стал 9-м.

Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира (2013) и Европы (2007).

Скелетон. Кубок мира
Лейк-Плэсид (США). Мужчины

1. Аксель Юнгк (Германия) — 1.46,32 (53,12 + 53,20)
2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.46,44 (53,14 + 53,30)
3. Александр Третьяков (Россия) — 1.46,71 (53,17 + 53,54)…
8. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,01 (53,28 + 53,73)
9. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.47,05 (53,22 + 53,83).

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