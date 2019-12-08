Устюгов — о победе в эстафете: жалко, что норвежцы не выступали в боевом составе

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о победе в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Российские команды завоевали золото и серебро, первым к финишу пришёл Устюгов.
«Очень рад нашей двойной победе. Вчера пришёл после гонки, Артёму Мальцеву было не очень хорошо, он был в туалете, и встал вопрос, побежит он или нет. Сегодня я проснулся, не думая, что побегу гонку, думал, Артём оклемается, но он спросил меня, готов ли я. И я сказал, что готов, узнал у него всё расписание, настроился… И как-то получилось. Уверенности в себе не было, потому что как-то тяжеловато пока, но с каждой гонкой мой максимальный пульс поднимается, это меня радует, и по движениям я чувствую, что могу больше терпеть.
В Лиллехаммере побеждать круто, но стоит отметить, что основного состава у Норвегии не было. Но всё равно победа есть победа. Жалко, конечно, что норвежцы не выступали в боевом составе, но всё равно очень рад", — приводит слова Устюгова РИА «Новости».
- 8 декабря 2019
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