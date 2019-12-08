Панфилова и Рылов представили номер на ту же музыку, что у Медведевой. Видео

Победители юниорского финала Гран-при в соревнованиях спортивных пар Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов представили показательную программу в Турине (Италия).
Номер российские фигуристы исполнили под песню популярной американской певицы Билли Айлиш idontwannabeyouanymore. Эту же музыку выбрала для своей показательной программы в сезоне-2019/20 двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Номер был презентован на Гран-при в Москве.
Впрочем, у зрителей не будет возможности дважды услышать одну музыку во время гала-концерта лучших фигуристов какого-либо турнира и сравнить номера. Панфилова и Рылов выступают в юниорских соревнованиях, а Медведева – среди взрослых.
Видео показательного номера Панфиловой и Рылова доступно на сайте Первого канала.
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