Шахматистка Горячкина догнала лидера на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако

Шестой тур этапа женского Гран-при ФИДЕ в Монако выдался весьма результативным.
Россиянка Александра Горячкина выиграла у Пии Крамлинг из Швеции, ещё одна российская шахматистка Екатерина Лагно была сильнее грузинки Наны Дзагнидзе, украинка Анна Музычук обыграла китаянку Чжао Сюэ, Мария Музычук уступила Дронавалли Харике из Индии, а россиянка Валентина Гунина проиграла представительнице Германии Элизабет Петц. Партия между россиянкой Александрой Костенюк и индианкой Хампи Конеру завершилась вничью.
В итоге Харика и Горячкина догнали Конеру на вершине турнирной таблицы. У шахматисток по 4 балла.
Партии возобновятся 10 декабря.
Положение после 6-го тура
1-3. Александра Горячкина, Хампи Конеру, Дронавалли Харика — по 4.
4-5. Александра Костенюк, Анна Музычук — по 3,5.
6-8. Екатерина Лагно, Нана Дзагнидзе, Пиа Крамлинг — по 3.
9-10. Мария Музычук, Чжао Сюэ — по 2,5.
11. Элизабет Петц – 2.
12. Валентина Гунина — 1.
- 8 декабря 2019
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