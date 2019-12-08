Шахматистка Горячкина догнала лидера на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако

Шестой тур этапа женского Гран-при ФИДЕ в Монако выдался весьма результативным.

Россиянка Александра Горячкина выиграла у Пии Крамлинг из Швеции, ещё одна российская шахматистка Екатерина Лагно была сильнее грузинки Наны Дзагнидзе, украинка Анна Музычук обыграла китаянку Чжао Сюэ, Мария Музычук уступила Дронавалли Харике из Индии, а россиянка Валентина Гунина проиграла представительнице Германии Элизабет Петц. Партия между россиянкой Александрой Костенюк и индианкой Хампи Конеру завершилась вничью.

В итоге Харика и Горячкина догнали Конеру на вершине турнирной таблицы. У шахматисток по 4 балла.

Партии возобновятся 10 декабря.

Положение после 6-го тура



1-3. Александра Горячкина, Хампи Конеру, Дронавалли Харика — по 4.

4-5. Александра Костенюк, Анна Музычук — по 3,5.

6-8. Екатерина Лагно, Нана Дзагнидзе, Пиа Крамлинг — по 3.

9-10. Мария Музычук, Чжао Сюэ — по 2,5.

11. Элизабет Петц – 2.

12. Валентина Гунина — 1.

