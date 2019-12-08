Сборная России по плаванию выиграла медальный зачёт ЧЕ в Глазго

Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Глазго (Великобритания). Российские пловцы завоевали 22 медали — 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.
По три личных золота завоевали Владимир Морозов и Климент Колесников, Олег Костин одержал победу на 50 м баттерфляем, Мария Каменева – на 50 м кролем, а Мария Темникова – на 200 м брассом. Также российские пловцы выиграли четыре эстафеты.
Серебряными призёрами стали Михаил Вековищев, Сергей Фесиков, Илья Бородин и Каменева (дважды). Бронзу завоевали Владислав Гринёв, Вековищев, Даниил Пасынков и женская комбинированная эстафета 4х50 м.
Вторыми в медальном зачёте стали итальянцы, в активе которых 20 медалей (6, 7, 7). Третий результат показали пловцы из Нидерландов – 10 наград (5, 1, 4).
- 8 декабря 2019
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