Загитова — о болельщиках: для меня ваша любовь — дороже золота

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила болельщиков и тренеров за поддержку на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине (Италия). Загитова неудачно выступила в произвольной программе и заняла последнее, шестое место.

«Вот и закончился финал Гран-при. Не всё получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире. Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «АLINA» и российские флаги — это невероятно. Я слышала всех вас. Для меня ваша любовь — дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперёд. Большое спасибо тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову, а также моей семье», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.