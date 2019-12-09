Крамер — о решении ВАДА: не хочу снова видеть, как большие парни стоят и плачут

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился мнением о возможном отстранении России от соревнований. Уже сегодня, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство должно вынести решение о санкциях в отношении российского спорта из-за манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что Россию отстранят от международных соревнований на четыре года.

«Я надеюсь, что нас не будут отстранять. Такие решения вредят спортсменам. Всё это ведь не связано с допинг-пробами, спортсмены не виноваты в том, что, возможно, кто-то поступил гадко в офисе?

Меня эта ситуация печалит и злит. Лично я был уверено, что после Олимпиады всё это закончится. Мне тяжело это воспринимать, нашим спортсменам тоже.

Отстранение станет для нас катастрофой. Как можно всё это объяснить? Я бы хотел, чтобы кто-то пришёл сюда и посмотрел лыжникам в глаза. Очень тяжело, когда большие парни стоят и плачут. Я не хочу снова видеть это», — приводит слова Крамера Aftonbladet.