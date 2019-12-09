Вице-чемпион ОИ: не стал бы утверждать, что Трусова на голову сильнее всех

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Олег Овсянников подвёл итог финала Гран-при в женском одиночном катании. Не исполняющая четверные прыжки Алёна Косторная одержала победу, выиграв у Александры Трусовой, в произвольной программе которой пять четверных.
«Даже если в твоей программе нет четверных, но все элементы пропулюсованы, то можно спокойно выигрывать, система это позволяет. Алёна — молодец, сделала всё чисто, её артистичность и грациозность поражают. Так что это целиком и полностью заслуженная победа.
Не стал бы утверждать, что Трусова на голову сильнее всех. Давайте посмотрим, что будет на чемпионате России в Красноярске. Все три этих спортсменки очень хороши, у каждой есть свои сильные стороны. Это будет игра нервов, кто чище откатает, тот и выиграет. Думаю, вряд ли кто-то вклинится в их борьбу, но в любом случае это будет крайне интересно», — приводят слова Овсянникова «Известия».
Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдёт с 24 по 29 декабря.
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