Тренер сборной России по гандболу прокомментировал 6-ю победу подряд на ЧМ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу в матче с Румынией на чемпионате мира в Японии со счётом 27:18. Для россиянок эта победа стала 6-йподряд на этом турнире.

«Вы должны понимать, что на чемпионате мира не осталось слабых команд. Но вот что важно – даже если уступаешь по ходу встречи, нужно знать, как действовать в таких ситуациях. Сборная Румынии не испытывала психологического давления, так как она уже решила свою главную задачу, выйдя в основной раунд чемпионата мира, на последних секундах обыграв Венгрию на предыдущей стадии турнира. При этом мы отдавали себе отчёт, что румынки не собираются сдаваться и выйдут на матч с нами мотивированными.

Эта игра была для нас полезна, потому что мы должны уметь играть под прессингом, давлением соперника. Важно находить решения проблем, которые могут возникать по ходу матча. В первом тайме у нас были проблемы в атаке. В такие моменты очень важно, чтобы высоким был уровень защиты, потому что хорошая игра в обороне позволяет совершать некоторое количество ошибок в нападении. А ещё это придаёт уверенность в себе. Хорошо работать в защите нужно на протяжении всех 60 минут игры. Во втором тайме мы убрали нервозность в действиях, увеличили скорость игры в атаке, что позволило решить исход встречи в нашу пользу.

В перерыве в первую очередь я сказал, чтобы команда успокоилась. Напомнил, что важно придерживаться своего ритма и попросил добавить в скорости. Сказал, что в защите мы играем хорошо и должны продолжать так же. А вот игру в атаке нужно было немного изменить. У нас не получалось атаковать через центр, поэтому я попросил сместить акцент на свободное пространство между первым и вторым защитниками, а также активнее задействовать крайних игроков. Изменение нашей игры – не мановение волшебной палочки. Во время перерыва мы обсудили тактические нюансы, и команда реализовала задуманное", — цитирует Мартина официальный сайт ФГР.

Завтра, 10 декабря, россиянки сыграют с командой Черногории.

«Сборная Черногории очень цепко играет в защите. И при этом делает это очень интенсивно. Нашей главной задачей будет преодолеть эту оборону за счёт своих козырей. В понедельник мы проведём тренировку, проанализируем видеоматериалы, то есть пристально изучим своего соперника и будем тщательно готовиться к этой игре», — сказал Мартин.