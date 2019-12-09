Пловец Колесников: не нравится, когда Россию называют «грязной» нацией
Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников подчеркнул, что ему не нравятся огульные обвинения в адрес всех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
Сегодня, 9 декабря, исполком ВАДА примет решение по поводу участия российских спортсменов в крупнейших международных турнирах.
«Я не могу говорить за каждого в российском спорте, каждый должен отвечать за себя. Я не знаю, кто будет отстранён… Было много ситуаций и не только с российскими спортсменами за последние несколько лет. И мне не нравится, когда кто-то говорит, что мы „грязная“ нация. Как я сказал, посмотрим, что будет. Не думаю особо об этом. Я плаваю. Я продолжаю плавать. Вот и всё», — цитирует Колесникова РИА «Новости».
Колесников и Темникова завоевали золото ЧЕ по плаванию на короткой воде
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