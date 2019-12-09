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Бывший президент ОКР: хочется верить, что исполком ВАДА примет мудрое решение

Бывший президент ОКР: хочется верить, что исполком ВАДА примет мудрое решение
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв надеется, что сегодня, 9 декабря, исполком ВАДА не примет решение применить слишком серьёзные санкции в отношении российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

«К сожалению, уже не первый раз мировой спорт оказывается в ситуации, когда реальная борьба с допингом может перерасти в сведение счётов с отдельными спортсменами и странами. В России никогда не одобрялась практика применения запрещённых препаратов. И если случались какие-то подобные эпизоды с нашими спортсменами, которые мы не отрицаем, это не значит, что надо наказывать всех, в том числе и тех, кто ничего не нарушал.

Хочется верить, что исполком ВАДА примет мудрое решение и не станет сосредотачиваться только на карательных функциях", — цитируют Тягачёва «Известия».

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