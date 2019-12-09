Овсянников: артистичность и грациозность Косторной поражают

Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Олег Овсянников подвёл итоги финала Гран-при в Турине, где первое место заняла 16-летняя россиянка Алёна Косторная.
«Даже если в твоей программе нет четверных, но все элементы проплюсованы, то можно спокойно выигрывать, система это позволяет. Алёна — молодец, сделала всё чисто, её артистичность и грациозность поражают. Так что это целиком и полностью заслуженная победа», — приводят слова Овсянникова «Известия».
Косторная обновила рекорд мира по сумме двух программ. Алёна блестяще исполнила программу с двумя акселями 3,5 оборота, один из которых — в каскаде с тройным тулупом. Анна Щербакова выиграла произвольную программу и в итоге стала второй. Бронзу завоевала ещё одна подопечная Этери Тутберидзе — Александра Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова провалила произвольную программу и оказалась только шестой.
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