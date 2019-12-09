Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дух Японии Щербаковой и Трусова в ярком образе поп-певицы. Фото с гала-прокатов

Анна Щербакова и Александра Трусова
Дух Японии Щербаковой и Трусова в ярком образе поп-певицы. Фото с гала-прокатов
Другие / Фигурное катание 0

8 декабря в Турине (Италия) завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Участники соревнований по традиции в концовке выступили с показательными номерами.

Россиянка Алёна Косторная представила номер под саундтрек к фильму «Пятьдесят оттенков свободы».

Напомним, Косторная стала победительницей финала Гран-при. Российская спортсменка обновила мировые рекорды в короткой программе и по сумме набранных баллов.

Второй стала россиянка Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Тройку призёров замкнула Александра Трусова, которая впервые исполнила в произвольной программе четверной флип. Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе, не сумев избежать падений, и стала лишь шестой.

Лучшие кадры сгала-прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Марии Катешовой.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019