Дух Японии Щербаковой и Трусова в ярком образе поп-певицы. Фото с гала-прокатов

8 декабря в Турине (Италия) завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Участники соревнований по традиции в концовке выступили с показательными номерами.
Россиянка Алёна Косторная представила номер под саундтрек к фильму «Пятьдесят оттенков свободы».
Напомним, Косторная стала победительницей финала Гран-при. Российская спортсменка обновила мировые рекорды в короткой программе и по сумме набранных баллов.
Второй стала россиянка Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Тройку призёров замкнула Александра Трусова, которая впервые исполнила в произвольной программе четверной флип. Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе, не сумев избежать падений, и стала лишь шестой.
Лучшие кадры сгала-прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Марии Катешовой.
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