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Бестемьянова: в Турине судьи недодали баллов российским танцевальным дуэтам

Бестемьянова: в Турине судьи недодали баллов российским танцевальным дуэтам
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских танцевальных пар в финале Гран-при. Соревнования прошли в Турине.

Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми, набрав 204,88 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (203,39) заняли шестое место.

«Ребятам не стоит обращать внимание на эту неудачу. Пары Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов добились большого прогресса в нынешнем сезоне.

Да, в Турине не получилось, где-то судьи недодали баллов, но все главные старты ещё впереди. Верю, что кто-то из них окажется на подиуме чемпионата мира», — приводит слова Бестемьяновой «Известия».

Победу в финале Гран-при одержал французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

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