Вице-президент ВАДА призвала применить к России самые строгие санкции

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд выразила надежду на то, что исполком организации проголосует за строгие санкции в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение будет объявлено сегодня, 9 декабря.
«Я в пути на заседание исполкома ВАДА в Лозанне. Было ошибкой признать РУСАДА соответствующим кодексу до того, как мы получили данные. Теперь они у нас есть. И в них найдены манипуляции. Пришло время для ВАДА и МОК применить самые строгие санкции в самом большом спортивном скандале в истории», — написала Хеллеланд в своём «твиттере».
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.
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