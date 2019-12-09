Мамиашвили: отстранение всех российских спортсменов будет бесчеловечно

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили надеется, что санкции ВАДА в отношении российских спортсменов будут не слишком суровыми.

«Не хотелось бы даже предполагать такое развитие событий, как отстранение всего российского спорта, но этот вопрос стоит на повестке в том числе. Однако не думаю, что такое решение должно быть принято, это будет крайне несправедливо и бесчеловечно. Огромное число российских атлетов, которые живут Олимпийскими играми и готовятся к ним, являются абсолютно чистыми», — цитирует Мамиашвили «RT на русском».

Сегодня, 9 декабря, на заседании исполкома ВАДА будет вынесено решение относительно возможного отстранения России от крупных спортивных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.