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Зубков: решение исполкома ВАДА — один из политических рычагов давления на Россию

Зубков: решение исполкома ВАДА — один из политических рычагов давления на Россию
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший руководитель Федерации бобслея России Александр Зубков выразил мнение, что возможное отстранение России от крупных спортивных соревнований следует трактовать как политическое давление.

«Россия является лидером спортивного движения в мире. А политика обычно использует все доступные ей рычаги. Именно поэтому нам необходимо показать силу в том же направлении. Помимо того важно выстроить контакт между МОК, ОКР и другими российскими организациями», — приводит слова Зубкова «RT на русском».

Сегодня, 9 декабря, на заседании исполкома ВАДА будет вынесено решение относительно возможного отстранения России от крупных спортивных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

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