Зубков: решение исполкома ВАДА — один из политических рычагов давления на Россию

Бывший руководитель Федерации бобслея России Александр Зубков выразил мнение, что возможное отстранение России от крупных спортивных соревнований следует трактовать как политическое давление.

«Россия является лидером спортивного движения в мире. А политика обычно использует все доступные ей рычаги. Именно поэтому нам необходимо показать силу в том же направлении. Помимо того важно выстроить контакт между МОК, ОКР и другими российскими организациями», — приводит слова Зубкова «RT на русском».

Сегодня, 9 декабря, на заседании исполкома ВАДА будет вынесено решение относительно возможного отстранения России от крупных спортивных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.