Заслуженный тренер России: российским фигуристам далеко до Чена и Ханю

Заслуженный тренер России Людмила Великова оценила выступление Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю в финале Гран-при в Турине, Италия. Она выразила мнение, что российские фигуристы значительно уступают американцу и японцу по своему потенциалу.
Чен одержал победу, набрав 335,30 балла и установив новый мировой рекорд. Россияне Александр Самарин (248,83) и Дмитрий Алиев (220,04) заняли четвёртое и шестое места соответственно.
«Мой друг и тренер Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян не перестаёт удивляться своему ученику. Для Чена учёба в Йеле стоит на первом месте, а фигурное катание — на втором. При этом он выигрывает старт за стартом. Настоящая машина, очень упёртый парень.
Ханю — сумасшедший талант, который много работает на публику. Думаю, их борьба между собой будет длиться ещё много лет.
Если говорить про наших фигуристов, то им до Чена и Ханю далеко. Пять четверных прыжков — это какая-то космическая планка. Вряд ли кто-то ещё сможет это повторить», — цитируют Великову «Известия».
- 9 декабря 2019
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