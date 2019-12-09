Лебедев: в отношении России принято самое жёсткое решение

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.



«Принято самое жёсткое решение по отношении к России. Это ожидалось, но до последнего момента сохранялась надежда на какое-то смягчение. Не исключаю, что многие спортсмены сейчас будут менять спортивное гражданство, будут выступать на международных соревнованиях под флагом другой страны. На уровне президента России необходимо предпринимать какие-то шаги по решению этой проблемы. Здесь возможна и реорганизация министерства спорта. Необходимо провести тщательное расследование силами следственных органов, выявить виновных в этой ситуации. Не верится, что девочка-лаборант меняла пробы по своему решению. Или же, что Родченков смог настолько напортачить, что мы несколько лет не можем с этим разобраться.



Не бывает дыма без огня. Мы, конечно, хотим думать, что здесь есть доля политики. Если бы не было причин, не было бы и следствий. Мы отчасти виноваты сами. Решение основано на наших ошибках», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях