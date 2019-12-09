Пахноцкая: Россия на четыре года лишится права проводить крупные соревнования

ВАДА постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение. Об этом заявила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

В России в течение ближайших четырёх лет были запланированы следующие крупные международные соревнования: три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов чемпионата Европы–2020 по футболу, чемпионат мира по санному спорту–2020, Всемирная шахматная Олимпиада-2020, чемпионат мира по хоккею с мячом–2020, чемпионат Европы по скалолазанию–2020, чемпионат Европы по тяжёлой атлетике–2020, финал футбольной Лиги чемпионов–2021, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде–2021, чемпионат мира по хоккею среди женщин–2021, чемпионат мира по пляжному футболу–2021, мужской чемпионат мира по волейболу–2022, чемпионат мира по спортивной борьбе–2022, летняя Универсиада-2023, чемпионат мира по хоккею–2023, чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд–2023, чемпионат Европы по водным видам спорта–2024, шахматы: турнир претендентов–2020, матч за звание чемпионки мира–2020, чемпионат Европы по самбо–2020, чемпионат мира по хоккею с мячом–2021.

Кроме этого, Россия подала заявки на проведение Кубка мира по баскетболу среди женщин–2022, Суперкубка УЕФА–2023 по футболу, чемпионата Европы по гандболу среди женщин–2024, чемпионат мира по фристайлу и сноуборду–2025.