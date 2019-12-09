Мамиашвили: решение ВАДА обязательно надо обжаловать

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в крупнейших соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. При этом ВАДА пока не уточнило, какие соревнования входят в эту категорию.
«Мы сейчас занимаемся всем в рабочем режиме, команды на сборах. Но решение ВАДА обязательно надо обжаловать», — сказал Мамиавшили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.
- 9 декабря 2019
-
15:18
-
15:15
-
15:01
-
14:54
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:34
-
14:30
-
14:24
-
14:11
-
14:05
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:40
-
13:40
-
13:20
-
13:11
-
12:38
-
12:29
-
12:27
-
11:59
-
11:41
-
11:30
-
11:18
-
11:17
-
10:57
-
10:30
-
10:16
-
09:43
-
09:38
-
09:11
-
09:09
-
08:31