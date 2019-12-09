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Мамиашвили: решение ВАДА обязательно надо обжаловать

Мамиашвили: решение ВАДА обязательно надо обжаловать
Другие / Борьба 0

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в крупнейших соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. При этом ВАДА пока не уточнило, какие соревнования входят в эту категорию.

«Мы сейчас занимаемся всем в рабочем режиме, команды на сборах. Но решение ВАДА обязательно надо обжаловать», — сказал Мамиавшили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
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