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Алексей Мишин предложил России провести альтернативные Олимпийские игры

Алексей Мишин предложил России провести альтернативные Олимпийские игры
Другие / Фигурное катание 0

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин выразил мнение, что в России надо провести соревнования, которые станут альтернативой Олимпийским играм.

«Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет. Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт.

Вижу необходимость в проведении широкого форума с привлечением всех групп нашего общества, которые имеют отношение к спорту. Россия – спортивная держава, так что форум должен быть широким", — цитирует Мишина РИА «Новости».

Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях (major events). При этом ВАДА пока официально не объяснило, какие соревнования входят в эту категорию.

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
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