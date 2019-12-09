Тарасова: руководители спорта позорят Путина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил.
Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях (major events). При этом ВАДА пока официально не объяснило, какие соревнования входят в эту категорию.
«Я думаю, найдутся люди в России, которые и по своему образованию, и по своей душе, и по своей преданности, и по своему разуму будут соответствовать настоящему понятию «руководитель». Это непростое дело! Не всё время должна тасоваться одна и та же колода! И так их переставляют с места на место, а мы говорим, что делать? Сколько можно к одному и тому же возвращаться?
Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! Он их на эти позиции назначал, они должны понимать это, а если не понимают, то сразу надо отказаться от них, потому что они имеют дело с живыми людьми. С талантами, которую прославляют нашу родину! Мне очень тяжело, это моя жизнь», — цитирует Тарасову Sport24.
- 9 декабря 2019
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