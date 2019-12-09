Толстой: решение ВАДА — продолжение выдавливания россиян из спорта

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой прокомментировал санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил. По его мнению, это решение — продолжение тенденции по выдавливанию россиян из мирового спорта.

Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях (major events). При этом ВАДА пока официально не объяснило, какие соревнования входят в эту категорию.

«Очень жаль, что мы изначально пошли на то, чтобы выступать под белым флагом на прошлой Олимпиаде. И сегодняшнее решение — это просто продолжение вот этой тенденции к выдавливанию конкурентов от российского спорта из мирового спорта.

Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и возможностей, чтобы не потерять ещё несколько поколений спортсменов", — цитирует Толстого РИА «Новости».

Наблюдательный совет РУСАДА обсудит решения исполкома ВАДА 19 декабря