Ласицкене — об отстранении России: произошедшее сегодня — позор

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала решение ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. При этом пока ВАДА не уточнило, какие соревнования входят в эту категорию.
«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что всё будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор.
Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую это делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах», — написала Ласицкене в «Инстаграме».
- 9 декабря 2019
-
15:18
-
15:15
-
15:01
-
14:54
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:34
-
14:30
-
14:24
-
14:11
-
14:05
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:40
-
13:40
-
13:20
-
13:11
-
12:38
-
12:29
-
12:27
-
11:59
-
11:41
-
11:30
-
11:18
-
11:17
-
10:57
-
10:30
-
10:16
-
09:43
-
09:38
-
09:11
-
09:09
-
08:31