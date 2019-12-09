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Ласицкене — об отстранении России: произошедшее сегодня — позор

Ласицкене — об отстранении России: произошедшее сегодня — позор
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала решение ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. При этом пока ВАДА не уточнило, какие соревнования входят в эту категорию.

«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что всё будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор.

Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую это делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах», — написала Ласицкене в «Инстаграме».

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