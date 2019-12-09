Журова предположила, что решение ВАДА – попытка переманить российских фигуристок

Первый зампред Комитета Государственной думы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил.

«Нужно бороться за чистых спортсменов, которым предстоит выступать в Токио, Пекине, вообще на всех международных соревнованиях. Каждую неделю есть какие-то турниры. Если полностью следовать выданным рекомендации, тогда получается, что спортсмены вообще нигде и никак не могут участвовать. Это будет безвременье, для них это будет очень тяжело. Без соревнований Россия может обойтись, а без спортсменов — нет. Поэтому в первую очередь нужно защищать их право на спорт. Их могут этого лишить вразрез всех хартий — по правам человека и олимпийской тоже. Нужно до конца бороться за спортсменов.

Как можно говорить, что это не политика? Если бы это была не политика, то наказывали бы чиновников и кого-то ещё, но не спортсменов. Если бы спортсменов не наказывали, я бы сказала: хорошо, согласна, не политика. Но в этой ситуации мне никак это не приходит. Меня это решение задело лично как спортсменку. Меня обвиняют в том, что я не делала. И многих коллег тоже. Почему коллективная ответственность ложится на 15-летних девочек? На фигуристок наших блестящих. На синхронисток или представителей тех видов спорта, где вообще о допинг-скандалах никто не знает. Что они должны думать? Это специально сделано, чтобы настроить их против государства, в котором они живут? Какая цель? Зачем? Чтобы показать им, что нужно уехать в другую страну? Наверное, это первая причина, для чего была поставлена эта гениальная цель.



Один журналист сказал, что будет рад увидеть спортсмена, который подаёт в суд на свою страну, лишившую его возможности поехать на Олимпиаду. Но мы-то этого не сделаем, мы будем защищать наших спортсменов. Уверена, что у нас это получится и мы докажем, что присутствуют манипуляции с той стороны. Надеюсь, суд в Лозанне примет это к сведению", — сказала Журова в эфире телеканала «Россия 24».