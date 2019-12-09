Двукратная чемпионка мира по волейболу: решение ВАДА — это трагедия

Двукратная чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Любовь Соколова выразила мнение, что решение исполкома ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года нанесёт большой удар по спорту в стране.

«Это ужас, большое расстройство и несчастье. Не только для спортсмена, который готовится, но и для организаторов. Половина людей остались без работы. Для тренеров и игроков, для маркетинга и популяризации волейбола в целом это трагедия.

Даже не могу представить, что будет дальше, что нужно изменить и исправить. Пока опустошение и печаль на душе.

Что касается выступлений под нейтральным флагом, то здесь двойственная ситуация. Некоторые спортсмены считают, что лучше вообще не выступать, чем выступать под белым флагом. Другие считают, что лучше хоть как-нибудь, и доказывают, что мы из России. Здесь каждый выступает сам за себя", — цитирует Соколову РИА «Новости».