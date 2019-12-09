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Президент ВАДА назвал соревнования, от которых отстранили Россию

Президент ВАДА назвал соревнования, от которых отстранили Россию
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Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди прокомментировал решения исполкома в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.

«ВАДА и исполнительный комитет утвердили рекомендацию независимого комитета. Мы признали РУСАДА не соответствующим кодексу на четыре года. Исследование независимых экспертов показывает, что данные, представленные Россией, были намеренно изменены. Поэтому мы приняли ряд строгих мер. России запрещено участвовать в Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.

России запрещается проводить крупные турниры в эти же сроки. Российским спортсменам, не вовлечённым в махинации, разрешается участвовать в крупных спортивных турнирах. Мы стремимся наказать виновных и показать, что такое поведение недопустимо", — сказал Риди на пресс-конференции.

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
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