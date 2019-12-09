Тэйлор: мы знаем, кто те 145 российских спортсменов, данные по которым подменили

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор прокомментировал информацию об изменениях в данных Московской антидопинговой лаборатории по 145 российским спортсменам.

«Мы знаем, кто те 145 атлетов, данные по которым подменили. Они не будут иметь возможность выступать на Олимпийских играх, если ещё могут это сделать. Анализы делались с 2012 по 2015 год. Многие из атлетов уже не выступают. Примерно треть ещё соревнуется. А для действующих атлетов мы используем механизмы, чтобы они не могли попасть на Олимпийские игры. Список имён? Публикации списка зависит от ряда вещей, нам нужно получить достоверные доказательства факта их нарушений.

Россия выступит на юношеских Олимпийских играх, потому что разбирательства в CAS к тому моменту ещё не закончатся", — передаёт слова Тэйлора корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.