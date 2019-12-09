Тэйлор: россияне на Олимпиаде будут выступать как нейтральные атлеты

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор прокомментировал отстранение России от крупнейших международных соревнованиях на 4 года за махинации с данными Московской лаборатории.

«Хоккей и футбол? Запрет распространяется на четыре года. Речь идёт о запрете на принятие турниров и подачу заявок ещё на четыре года. Россия также не может демонстрировать свой флаг на мировых турнирах по всем видам спорта, там не должно быть вообще российских флагов. Атлеты не смогут представлять Россию. Есть нюансы в различных видах спорта. Есть командные виды, есть индивидуальные. Нужно будет рассматривать случаи индивидуально. Всё это будет проходить под контролем ВАДА, чтобы был единый подход к реализации запрета. У нас есть чёткие правила. На турнирах не должно быть представителей России. А как именно будет реализован этот процесс, мы пока сказать не можем.

Даже если Россия обратится в CAS, то я не думаю, что будет принято какое-то иное решение. Спортсмены из России не смогут выступать на Олимпиаде как российские. Они не могут представлять страну. Они будут выступать как нейтральные атлеты", — сказал Тэйлор на пресс-конференции в Лозанне.