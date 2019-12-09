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Дмитрий Медведев признал, что в России есть значительные проблемы с допингом

Дмитрий Медведев признал, что в России есть значительные проблемы с допингом
Другие / Прочие виды спорта 0

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение ВАДА в отношении России. По его словам, нельзя отрицать, что в стране существуют значительные проблемы с допингом.

«Невозможно игнорировать решение Международного антидопингового агентства по нашим спортсменам. Я сейчас не буду проводить подробный анализ; не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне — я имею в виду в нашем спортивном сообществе — существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

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