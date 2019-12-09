Дмитрий Медведев признал, что в России есть значительные проблемы с допингом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение ВАДА в отношении России. По его словам, нельзя отрицать, что в стране существуют значительные проблемы с допингом.
«Невозможно игнорировать решение Международного антидопингового агентства по нашим спортсменам. Я сейчас не буду проводить подробный анализ; не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне — я имею в виду в нашем спортивном сообществе — существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — приводит слова Медведева РИА «Новости».
Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
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