В ВАДА ответили на вопрос о настоящей базе данных Московской лаборатории

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер оценил сложность ситуации с получением оригинальных данных Московской лаборатории.



«Нашей задачей было получить от России исходные данные, потому что это основа для рассмотрения каждого дела. Этого у нас не было. Когда мы отправились в Россию, то увидели, что исходные данные были удалены. Мы не смогли получить нужные для расследования данные. Не знаем, есть ли оригинальные данные. Если есть, то нам надо будет это проверить. В настоящее время у нас базы нет. По нашим данным, базу удаляли с 2016 года», — передаёт слова Юнгера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сегодня, 9 декабря, исполком ВАДА проголосовал за введение санкций против России за махинации с данными Московской лаборатории.

Глава РУСАДА — о санкциях в отношении России: больше так жить нельзя