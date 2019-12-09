Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В ВАДА ответили на вопрос о настоящей базе данных Московской лаборатории

В ВАДА ответили на вопрос о настоящей базе данных Московской лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер оценил сложность ситуации с получением оригинальных данных Московской лаборатории.

«Нашей задачей было получить от России исходные данные, потому что это основа для рассмотрения каждого дела. Этого у нас не было. Когда мы отправились в Россию, то увидели, что исходные данные были удалены. Мы не смогли получить нужные для расследования данные. Не знаем, есть ли оригинальные данные. Если есть, то нам надо будет это проверить. В настоящее время у нас базы нет. По нашим данным, базу удаляли с 2016 года», — передаёт слова Юнгера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сегодня, 9 декабря, исполком ВАДА проголосовал за введение санкций против России за махинации с данными Московской лаборатории.

Глава РУСАДА — о санкциях в отношении России: больше так жить нельзя
Тэйлор: мы знаем, кто те 145 российских спортсменов, данные по которым подменили
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019