Серебряный призёр ОИ-1980 поблагодарила ВАДА за санкции в отношении России

Бывшая британская пловчиха Шэррон Дэвис, выигравшая серебряную медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве, поблагодарила Всемирное антидопинговое агентство за решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Дэвис похвалила усилия ВАДА в борьбе за чистый спорт.

«Спасибо за вашу твёрдую позицию. Нельзя допустить, чтобы чистый спорт украли мошенники. Неважно, говорим мы о целых странах или отдельных людях», — написала Дэвис в «Твиттере» в комментарии к пресс-релизу ВАДА о наказании России.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было.

ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.