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Колобков — о расследовании допингового скандала: всё было сделано правильно

Колобков — о расследовании допингового скандала: всё было сделано правильно
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта России Павел Колобков не считает, что Россия и лично допустила какие-то ошибки в расследовании допингового скандала, начавшегося в 2015 году.

«Собирается ли Россия признавать ошибки? Вы нас всегда пытаетесь вернуть назад, мы уже все решения выполнили, сколько можно об одном и том же.

Что вы хотите от меня услышать? Оправдания? Тыкать пальцем в других? Вы знаете моё отношение к допингу, я бы продолжал делать то, что делал, всё было сделано правильно. Была бы возможность отмотать плёнку, повторюсь, я бы сказал, что всё было сделано правильно.

Коллективная ответственность? Вы правы, что такие решение принимаются именно так. ВАДА распространяет принцип коллективной ответственности», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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