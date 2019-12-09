Колобков — о расследовании допингового скандала: всё было сделано правильно

Министр спорта России Павел Колобков не считает, что Россия и лично допустила какие-то ошибки в расследовании допингового скандала, начавшегося в 2015 году.
«Собирается ли Россия признавать ошибки? Вы нас всегда пытаетесь вернуть назад, мы уже все решения выполнили, сколько можно об одном и том же.
Что вы хотите от меня услышать? Оправдания? Тыкать пальцем в других? Вы знаете моё отношение к допингу, я бы продолжал делать то, что делал, всё было сделано правильно. Была бы возможность отмотать плёнку, повторюсь, я бы сказал, что всё было сделано правильно.
Коллективная ответственность? Вы правы, что такие решение принимаются именно так. ВАДА распространяет принцип коллективной ответственности», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 9 декабря 2019
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