Колобков: нельзя сравнивать что-то с базой Родченкова, она незаконная

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что не понимает, почему ВАДА сравнивает переданную Россией базу Московской лаборатории с копией, украденной своим информатором Григорием Родченковым.
«В базе есть данные с приборов, которые ВАДА признала самыми важными. Но все сравнения идут с базой Родченкова. Так же есть пробирки за 2015 год, которые можно исследовать. Ответа на это мы тоже пока не получили, может, будет новая информация. База данных всегда находилась в лаборатории. Нельзя сравнивать что-то с базой Родченкова, она незаконная. Представьте любой процесс, где представлена украденная база? Ответа на вопрос, почему они считают эту базу достоверной, мы тоже не получили», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 9 декабря 2019
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