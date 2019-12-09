Колобков: нельзя сравнивать что-то с базой Родченкова, она незаконная

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что не понимает, почему ВАДА сравнивает переданную Россией базу Московской лаборатории с копией, украденной своим информатором Григорием Родченковым.

«В базе есть данные с приборов, которые ВАДА признала самыми важными. Но все сравнения идут с базой Родченкова. Так же есть пробирки за 2015 год, которые можно исследовать. Ответа на это мы тоже пока не получили, может, будет новая информация. База данных всегда находилась в лаборатории. Нельзя сравнивать что-то с базой Родченкова, она незаконная. Представьте любой процесс, где представлена украденная база? Ответа на вопрос, почему они считают эту базу достоверной, мы тоже не получили», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.